Awigo nennt Nachholtermin Gelbe Säcke und gelbe Tonnen – keine Abfuhr in Menslage und Berge Von noz.de | 06.12.2022, 17:02 Uhr

Der Verpackungsmüll ist am Montag in Teilen der Gemeinden Menslage und Berge nicht eingesammelt worden. Das will die Awigo aber nachholen.