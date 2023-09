Den Stein ins Rollen gebracht hatte die SPD-Fraktion, die in der Juni-Sitzung des Stadtrates einen entsprechenden Antrag eingebracht hatte. Demnach sollte die Verwaltung prüfen, wo im Stadtgebiet die Einrichtung einer Tiny-House-Siedlung möglich sei.

Nachdem der Antrag zunächst zur Beratung zurück in die Fraktionen gegeben wurde, stimmte der Rat nun am Montag bei einer Enthaltung einmündig für die Einrichtung einer Siedlung für Minihäuser. „Grund und Boden ist auch in Quakenbrück nicht unendlich“, begründete der SDP-Fraktionsvorsitzende Bob Giddens das Anliegen seiner Fraktion und verwies zudem auf gestiegene Baukosten.

In dem schriftlichen Antrag erklärte die SPD-Fraktion dazu, dass dringend günstiger Wohnraum für junge alleinstehende Menschen gesucht werde. Mit einer Tiny-House-Siedlung könne diese Nachfrage bedient werden.

„Klar ist, dass Tiny Houses die Wohnungsnot insgesamt nicht lösen werden, aber einen Mosaikstein für eine Milderung der Wohnungsnot bietet“, schreibt die SPD-Fraktion in der Antragsbegründung.

Klein, bescheiden, modern und preiswert

Es liege immer mehr im Trend, dass immer mehr Menschen bereit seien, auf kleinerem Wohnraum zu leben. „Klein und bescheiden, modern und preiswert sind Gründe für den Bau solcher Häuser“, heißt es in der Antragsbegründung.

Nach den Vorstellungen der SPD-Fraktion solle die Tiny-House-Siedlung energieautark sein und somit einen positiven Beitrag zum Quakenbrücker Lebensgefühl leisten könne. „Sie könnte ein Vorzeigeprojekt sein, wie die Stadt Quakenbrück das Thema Umwelt und Wohnen in Einklang bringt“, so die SPD-Fraktion.

Tiny-House-Siedlung direkt an der Hase

Einen Standort für die Tiny-House-Siedlung gibt es auch schon: Nördlich der Menslager Straße im Randbereich zur „Kleinen Hase“ gibt es ein neun Hektar großes Areal, das im Flächennutzungsplan als potenzielle Wohnbaufläche dargestellt ist. Rund die Hälfte der Fläche ist im Besitz der Stadt Quakenbrück.

Aus Sicht der Verwaltung würde sich insbesondere der nördliche Teilbereich an der Hase für eine Tiny-House-Siedlung anbieten. Darüber hinaus sei zu überlegen, ob nicht die gesamte Fläche für weitere Wohnbebauung überplant werden solle, um auch im Bereich Neustadt wieder Wohnbaugrundstücke anzubieten.

„Die Lage an der Menslager Straße ist perfekt“, betonte Bob Giddens in der Ratssitzung. Mit der Meinung war der SPD-Fraktionschef nicht allein, denn schon der Fachausschuss für Klima und Bauen hatte sich in seiner Augustsitzung für die Fläche ausgesprochen.

Des Weiteren schlägt die Verwaltung vor, die Siedlung nicht nur für mobile Tiny Houses zuzulassen, sondern auch für Minihäuser, Modulhäuser oder Wohncontainer. Diese und weitere Details müssen aber nun in den Beratungen über einen benötigten Bebauungsplan diskutiert werden.