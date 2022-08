Die Geflügelpest hat den Osnabrücker Nordkreis erreicht. Rund um Menslage wird ein Sperrbezirk eingerichtet. Foto: Christian Geers up-down up-down Sperrzone rund um Menslage Geflügelpest im Osnabrücker Nordkreis ausgebrochen Von Martin Schmitz | 30.08.2022, 18:03 Uhr

Die Geflügelpest hat den Landkreis Osnabrück erreicht: In einem Geflügelbestand in Menslage sei heute der Ausbruch der Geflügelpest festgestellt worden, teilt der Landkreis mit. Die Stallpflicht wird ausgeweitet bis ins Emsland und in den Landkreis Cloppenburg.