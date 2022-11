Das Ehrenmal am Vogelboll in Ankum. Foto: Christian Geers up-down up-down Alle Termine in der Übersicht Die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag 2022 im Osnabrücker Nordkreis Von noz.de | 10.11.2022, 10:42 Uhr | Update vor 34 Min.

Am Sonntag, 13. November 2022, ist Volkstrauertag. Auch in den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Neuenkirchen und Fürstenau wird der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft gedacht. Alle Veranstaltungen in der Übersicht: