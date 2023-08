Verglichen mit dem August des Vorjahres nahm die Arbeitslosenzahl um 250 Personen zu (+11,2 Prozent). Die Arbeitslosenquote lag im August mit 3,9 Prozent um 0,3 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert und gleichauf mit dem Wert des Vormonats.

„Der Berichtsmonat August deckt sich in diesem Jahr mit der Ferienzeit. In dieser Phase ist es saisonal durchaus üblich, dass die Arbeitslosigkeit in den meisten Personengruppen ansteigt“, wird Sven Büsing, Leiter der Agenturgeschäftsstelle in Bersenbrück in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit zitiert.

So meldeten sich im den vergangenen Wochen 259 Personen arbeitslos, die zuvor noch in Beschäftigung waren – ein Zuwachs um 11,2 Prozent gegenüber dem Juli und um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Büsing: Arbeitsmarkt bleibt aufnahmefähig

Für eine Sommerpause nicht so üblich und daher erfreulich sei die Entwicklung bei Abgängen in Arbeit. „In der Urlaubszeit bleiben auch Einstellungsvorhaben mitunter mal liegen. Deswegen ist es umso schöner, dass es einige bislang Arbeitslose dennoch geschafft haben, im August eine neue Stelle anzutreten.“

212 Männern und Frauen war dies zuletzt gelungen und somit 50 mehr als im Juli (+30,9%) bzw. 65 mehr als im August 2022 (+44,2%). „Trotz der gedämpften Konjunktur ist der Arbeitsmarkt weiterhin aufnahmefähig“, folgert Büsing. „Zumindest dann, wenn die Bewerber für die ausgeschriebenen Stellen die passenden Qualifikationen mitbringen.“

So ist die Lage im Oldenburger Münsterland

Vergleichbar ist die Lage im benachbarten Oldenburger Münsterland. Im Bereich der Agentur für Arbeit Vechta, der die Landkreise Vechta und Cloppenburg umfasst, stieg die Zahl der Arbeitslosen im August um 115 Personen auf insgesamt 7966. Die Arbeitslosenquote stieg dadurch auf 4,1%. (Vormonat: 4,0%).

„Die Zunahme über die Sommerferienzeit ist eine saisonal typische Entwicklung“, wird Tina Heliosch, Leiterin der Agentur für Arbeit Vechta, in einer Pressemitteilung zitiert. „Erfreulich ist, dass der Anstieg trotz der ungünstigen konjunkturellen Lage relativ gemäßigt ausfällt.“

Sommerflaute trifft auch die Langzeitarbeitslosen

Die Zahl der langzeitarbeitslosen Menschen im nördlichen Osnabrücker Land ist im laufenden Monat gestiegen. Die MaßArbeit registrierte in den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen sowie in der Stadt Bramsche für den August 1385 arbeitslose Empfänger von Bürgergeld, 34 Personen mehr als noch im Juli. „Wir erleben damit die klassische Sommerflaute: Die Unternehmen beginnen erst nach der Ferienzeit wieder damit, Personal einzustellen“, wird MaßArbeit-Vorstand Lars Hellmers in einer Pressemitteilung des Landkreises zitiert.