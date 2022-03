Das beliebte Frühjahrs-Highlight, mit dem Quakenbrück die neue Jahreszeit seit vielen Jahren begrüßt, lockt am Samstag, 2. April 2022, und Sonntag, 3. April 2022, jeweils von 10 bis 18 Uhr Gartenfans in die Burgmannstadt, wo sie ein Stelldichein der Gärtner, Floristen und Kunsthandwerker erwartet. Und nicht nur die werden ihre Stände aufbauen, wie Projektleiter Peter Hohnhorst verrät. Es werde auch kulinarische Genüsse sowie süße Schlemmereien geben.

Verkaufsoffener Sonntag

Über den Markt bummeln und Blumen, Pflanzen, Zwiebeln sowie eine große Auswahl an Accessoires in Augenschein nehmen – das macht Lust auf den Sommer. „Es haben sich noch nicht alle Aussteller angemeldet, aber die Besucher dürfen sich auf ein breites Angebot an Frühlingsblumen, gärtnerische Beratung und auf einen verkaufsoffenen Sonntag freuen“, hofft Hohnhorst auf ein prächtiges Blütenmeer rund um das Rathaus.

Besonders gespannt sei er auf Reinhard Trautmann aus Köln. Als brandneuer Teilnehmer der hiesigen Gartenschau repräsentiere er den Verein „Europäische Bambusgesellschaft“, er werde die Besucher in das Reich der Bambusträume entführen. Er werde auch über den Umgang mit Bambus informieren und auf dem Markt für Gespräche bereitstehen.

Viele Anregungen für die kommende Gartensaison sind Anfang April 2022 bei „Quakenbrück Natürlich“ zu bekommen (Archivfoto). Foto: Alexandra Lüders Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Hohnhorst konnte nach eigenen Angaben erstmalig auch den Naturexperten Bernard Landwehr aus der Nachbargemeinde Essen (Oldb.) für beide Ausstellungstage gewinnen. Dieser werde Kinder und Erwachsene mit seinem großen Entdeckermobil begeistern.