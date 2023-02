Die Frist zur Abgabe der Grundsteuer ist am 31. Januar 2023 abgelaufen. Wer seine Erklärung noch nicht abgegeben hat, wird demnächst Post vom Finanzamt bekommen. Symbolfoto: dpa/Michael Reichel up-down up-down Finanzamt Quakenbrück Grundsteuer: Frist verpasst – was Bürgern im Osnabrücker Nordkreis droht Von Christian Geers | 06.02.2023, 13:47 Uhr

36.684 Grundstückseigentümer in den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen sowie in der Stadt Bramsche haben ihre Grundsteuerklärung bis Ende Januar 2023 fristgerecht abgegeben. Aber was geschieht nun mit säumigen Steuerpflichtigen?