Verdächtiger schweigt Frau aus Quakenbrück nach Messerangriff immer noch in Lebensgefahr Von Martin Schmitz | 25.09.2023, 15:36 Uhr In Quakenbrück soll ein Mann zwei Frauen angegriffen und eine davon mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Foto: NWM-TV

Zwei Tage nach einer Messerattacke in Quakenbrück ist der Zustand des Opfers weiter kritisch. Laut Polizei schwebt die 48 Jahre alte Frau immer noch in Lebensgefahr. Sie wurde in eine Spezialklinik verlegt.