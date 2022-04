Im Zweiten Weltkrieg flogen die alliierten Streitkräfte von Großbritannien aus etliche Luftangriffe, um deutsche Städte zu bombardieren. So auch am 6. März 1944. Vom britischen Stützpunkt „Thorpe Abbotts“ startete die achte Air Force ihre 100. Mission mit dem Angriffsziel Berlin. An diesem Tag war auch der Pilot Lieutenant Merril T. Rish mit seiner Maschine, einer Boeing B 17 Flying Fortress, auf dem Weg in die Hauptstadt. Allerdings erreichte Lieutenant Rish nie sein Ziel, da ihn ein deutscher Jäger, wie vermutet wird, im Luftraum über der Stadt Quakenbrück abgeschossen hat.

In einem kleinen Waldstück bei Gut Vehr befindet sich die Absturzstelle eines Weltkriegsflugzeuges. Ein Krater markiert auch heute noch die Stelle, an deren Steuerknüppel Rish vielleicht gesessen hat. Getroffen wurde der Flieger an seinem Heck gut 300 bis 400 Meter vor der Fundstelle. So fand Volker Urbansky vom Verein „Flieger, Flugzeuge, Schicksale“ Teile des Heckruders auf einem Acker an der Kreuzung L60/Mimmelager Straße.

Die Überreste des Flugzeugwracks versucht nun eine amerikanische Forschergruppe aus Honolulu/Hawaii in dem Waldstück bei Gut Vehr in Quakenbrück zu finden. Das achtköpfige Team um Historikerin Robyn Rodriguez, Matthew Cheser und Camille Rogers untersucht dazu die Absturzstelle mit Metalldetektoren. „Wir wissen von einem Unfall bei Gut Vehr und stellen daher Nachforschungen an“, sagt Robyn Rodriguez.

Allerdings ist Quakenbrück nicht der einzige Standort, an dem das Team Nachforschungen betreibt. Zwei- bis dreimal im Jahr macht sich Robyn Rodriguez mit ihrem Forschungsteam auf den Weg nach Deutschland, um abgestürzte Flugzeuge mit vermissten amerikanischen Soldaten zu suchen. Bis heute werden noch zwischen 1500 und 2000 amerikanische Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg vermisst. Dazu zählt auch Dewey Essary, der zur Besatzung von Lieutenant Rish gehörte und den Posten des „Ball Turret Gunners“ (Kugelturmschütze) hatte. Der Status von Dewey Essary ist bis heute „missing in action“.

Der Grund für die Nachforschungen in Quakebbrück ist nun, dass es nicht endgültig bestätigt ist, dass es sich bei dem Flugzeug, das in dem Waldstück bei Gut Vehr abgestürzt ist, auch tatsächlich um die Boeing B 17 von Lieutenant Merril T. Rish handelt. Das Forscherteam hofft, auf den Flugzeugteilen eine Art Seriennummer zu finden, mit der sie das Flugzeug dem Piloten Rish zuordnen kann. „Wenn das der Fall ist, kommt ein neues Team nach Quakenbrück, um die Stelle nach Knochen abzusuchen“, so die amerikanische Historikerin.

Sie war es auch, die den Kontakt zur Stadt Quakenbrück herstellte. Nach der Ankunft begutachtete die Gruppe das Waldstück bei Gut Vehr. Zusammen mit dem Besitzer des Gutes, Hans-Wilhelm Welker, mit Bürgermeister Claus-Peter Poppe und dem ersten Samtgemeinderat Frank Wuller besichtigte die Gruppe den Ort, an dem das amerikanische Flugzeug 1944 abgestürzt ist.