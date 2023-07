Im Moment gibt es an der Hasetalschule noch drei Förderschwerpunkte. Der Bereich Lernen läuft aber aus, erklärt Schulleiterin Ute Mährlein. Foto: Nina Strakeljahn up-down up-down Bereich Lernen läuft in Quakenbrück aus Systemsprenger und traumatisierte Schüler: Hasetalschule hat weiteren Schwerpunkt Von Nina Strakeljahn | 01.07.2023, 06:49 Uhr

Das Aus für die Förderschule Lernen ist in Niedersachsen beschlossene Sache. An der Hasetalschule in Quakenbrück werden die letzten Schüler 2028 ihren Abschluss machen. Sorgen um ihren Erhalt muss sich die Schule trotzdem nicht machen.