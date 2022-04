Flurbereinigung im Badberger Ortsteil Langen kann starten: Den Bescheid übergab Landesbeauftragter Franz-Josef Sickelmann (Mitte) an den Arbeitskreis-Vorsitzenden Frieder Schöne-Warnefeld (Dritter von links) und Bürgermeister Werner Meier (Fünfter von links); mit dabei (von links): Samtgemeindebürgermeister Michael Bürgel, ArL-Projektleiter Thomas Sternitzke, Landtagsabgeordneter Christian Calderone und Erster Samtgemeinderat Frank Wuller. FOTO: Christian Geers Freigabe für die Flurbereinigung Wenn im Badberger Ortsteil Langen Felder und Wiesen den Besitzer wechseln Von Christian Geers | 18.04.2022, 12:02 Uhr

In Badbergen, genauer im Ortsteil Langen, startet in Kürze ein Flurbereinigungsverfahren. Das Land Niedersachsen hat dafür Zuschüsse in einer Höhe von zwei Millionen Euro bewilligt. Doch was hat es mit der Flurbereinigung eigentlich auf sich?