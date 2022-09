Mit dem Unternehmen Cultivated B setzt das Unternehmen InFamily Foods künftig auf zelluläre Landwirtschaft. Unser Foto zeigt den Unternehmensstandort in Nortrup. Foto: Nina Strakeljahn up-down up-down InFamily Foods geht neue Wege Fleisch aus dem Labor: Wie Kemper in Nortrup Teil eines internationalen Konzern wird Von Jürgen Ackmann | 15.09.2022, 14:00 Uhr

Im Labor aus Zellen Fleisch zu gewinnen? Bioreaktoren bauen? Also zelluläre Landwirtschaft betreiben? Das macht The Cultivated B, ein Unternehmen der InFamily Foods. Hinter der Holding stehen die Firmen Kemper aus Nortrup und Reinert aus Versmold. In zehn Jahren soll The Cultivated B eine Milliarde Umsatz machen.