Vermutlich durch einen technischen Defekt kam es zu dem Brand in einem Imbissbetrieb an der Hasestraße. FOTO: Jens Ludmann/Feuerwehr Einsatz in der Hasestraße Feuerwehr löscht Brand in Quakenbrücker Imbissbetrieb Von noz.de | 20.02.2022, 14:47 Uhr

In einem Imbissbetrieb an der Hasestraße in Quakenbrück ist am Sonntagvormittag ein Feuer ausgebrochen.