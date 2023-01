Zu einem Heckenbrand wurde die Feuerwehr Quakenbrück am Donnerstagabend in die Neustädter Straße gerufen. Foto: Jens Ludmann up-down up-down Brandursache bisher unbekannt Feueralarm in Quakenbrück: Heckenbrand in der Neustädter Straße Von Christian Geers | 20.01.2023, 07:47 Uhr

Eine Hecke aus Lebensbäumen geriet am Donnerstagabend in Quakenbrück in Brand.