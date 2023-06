Die Nortruper Feuerwehr hatte am Dienstag einen Brandeinsatz beim Unternehmen Delkeskamp in Nortrup. Foto: NWM-TV up-down up-down Altpapierballen geriet in Brand Feueralarm bei Delkeskamp in Nortrup Von Martin Schmitz | 28.06.2023, 12:52 Uhr

Auf dem Werksgelände der Delkeskamp Verpackungswerke GmbH in Nortrup gerieten am Dienstagabend Papierreste in Brand. Mitarbeiter und Feuerwehr bekamen das Feuer aber rasch in den Griff.