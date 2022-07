Die Feuerwehr war zum Löschen vor Ort. FOTO: NWM-TV up-down up-down Keine Verletzten Feuer im Imbiss am Freibad in Nortrup - hoher Sachschaden befürchtet Von Sven Mechelhoff | 02.07.2022, 20:45 Uhr | Update vor 24 Min.

Im Imbiss am Freibad in Nortrup ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Das teilt die Polizei in einer ersten Meldung mit.