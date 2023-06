Menschen aus vielen verschiedenen Herkunftsländern leben in der Quakenbrücker Neustadt. Alle gemeinsam wollen sie das Fest der Kulturen feiern. Symbolfoto: David Ebener up-down up-down Musik, Tanz und internationale Küche Das „Fest der Kulturen“ kehrt in die Quakenbrücker Neustadt zurück Von noz.de | 15.06.2023, 16:43 Uhr

Am Sonntag, 18. Juni 2023 wird in Quakenbrück das „Fest der Kulturen“ gefeiert. Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr auf dem Marktplatz stattgefunden hat, kehrt das Fest nun wieder zurück in den Stadtteil Neustadt.