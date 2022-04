Auf den Bauschildern im Norden und Süden prangt zwar noch der Absatz „bis Dezember 2014“, aber so lange wird es bei Weitem nicht mehr dauern, bis sich das Verkehrsaufkommen auf der B 68 nicht mehr durch den Badberger Ortskern quälen muss. Seit Anfang Juli laufen auf der rund 3,2 Kilometer langen Umgehungsstraße, die westlich an der Badberger Dorfmitte vorbeiführt, die ersten Straßenarbeiten. Wer in den vergangenen Tagen aus Richtung Bersenbrück gekommen ist, wird die Maschinen bemerkt haben, die sich durch ehemalige Teile von Kornfeldern wühlen und dort den südlichen Beginn der Trasse vorbereiten.