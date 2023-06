Alternative Wärmeversorgung ohne Heizöl und Gas: In Badbergen ist der Bau eines Fernwärmenetzes geplant. Symbolfoto: dpa/Christian Charisius up-down up-down Infoveranstaltung am 19. Juni 2023 Fernwärme für Badbergen: Investor präsentiert Pläne Von Christian Geers | 16.06.2023, 06:28 Uhr

Die Pläne für den Bau eines Fernwärmenetzes in Badbergen haben eine entscheidende Hürde genommen: Der Investor, die Firma Energiewende Badbergen (EWB), will den Einwohner nun das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie präsentieren. Wie Haushalte anstelle von Heizöl und Gas mit Wärme beheizt werden könnten, wird sie in einer Infoveranstaltung vorstellen.