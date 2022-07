Nachschlag gefällig: Weil den Kindern das Essen von Spitzenkoch Stefan Marquard so gut schmeckte, gab es noch eine zweite Portion. FOTO: Ulrich Niemann up-down up-down Thementag zu gesundem Essen Fernsehkoch Stefan Marquard kocht in Quakenbrücker Schulküche Von Anika Becker | 09.07.2022, 13:36 Uhr

Gesunde Verpflegung in der Schule? Wie das möglichst unkompliziert funktionieren kann, hat der bekannte Sternekoch Stefan Marquard in der Grundschule Neustadt in Quakenbrück gezeigt. Gemeinsam mit dem Team der Schulküche und den Grundschülern hat er ein leckeres und vor allem ausgewogenes Mittagessen zubereitet.