In leuchtenden Farben erzählt das Fenster im Chorraum der St.-Marien-Kirche in Badbergen die Geschichte von der Geburt Jesu Christi. Es stammt aus dem 19. Jahrhundert. Foto: Christian Geers up-down up-down Kunstwerk aus 19. Jahrhundert Fenster in St.-Marien-Kirche Badbergen erzählt Weihnachtsgeschichte Von Alexandra Lüders | 25.12.2022, 11:04 Uhr

An Weihnachten stellen Krippen in den Kirchen die Weihnachtsgeschichte dar – auch in der St.-Marien-Kirche in Badbergen. Doch wer den Blick durch das Gotteshaus schweifen lässt, der entdeckt ein ganz besonderes Fenster.