Mit dem neuen Konzept für einen gediegenen Abend in der Artland Arena in Quakenbrück schlossen die Musiker an die Erfolge der bisherigen Oktoberfeste an. Statt auf Tischen und Bänken wie beim Oktoberfest zog es die Gäste immer wieder aufs Tanzparkett. Für die Musik sorgten die Musiker der Burgmannskapelle zunächst selbst, dann an die Band Bamberger.

„Die fünf- bis 17-jährigen Sportlerinnen des TV Gehrde haben drei beeindruckende Vorführungen präsentiert“, freute sich Ralph Hanheide als einer der drei Vorsitzenden der Burgmannskapelle über den gelungenen Auftakt mit der Akrobatikgruppe „Showtime“.

Am späteren Abend lockte die Band Die Bamberger die Gäste auf die Tanzfläche.

Dann wickelte die Burgmannskapelle unter der Leitung von Dirigent Victor Goebel eine Perlenkette gelungener Kompositionen ab und lockte die Gäste damit auf die Tanzfläche.

Festlich gekleidet waren beim ersten Artland Ball „Celebrate in style" neben den illustren Gästen auch die Musiker der Burgmannskapelle Quakenbrück.

Als Moderator führte Enrico Bergfeld gekonnt durch den Abend, verkündete auch, dass Stephanie Knoth „Miss Artland“ und „Ingo Mundt“ Mister Artland geworden sind.

„Wir sind absolut begeistert, etwas einzigartig Neues eingebracht zu haben, das so freudig aufgenommen wurde“, urteilte Hanheide über das Angebot, das ausdrücklich allen vier Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Artland galt.