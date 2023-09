Beim Kulturschatz Artland Live am 9. und 10. September 2023 laden Schulte zu Holstens auf ihrem Anwesen an der Renslager Straße 4 zur Hofführung, zum Bauernmarkt und zu Kutschfahrten ein. Am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr stellen dort auch der Monumentendienst, die Landwirtschaftskammer und das Amt für regionale Landesentwicklung ihre Arbeit. Es können auch noch 24 weitere offene Denkmale an diesem Wochenende im Artland besucht werden.