Erdbeben in Syrien und der Türkei THW hilft im Erdbebengebiet: Was heißt das für den Standort Quakenbrück? Von Christian Geers | 08.02.2023, 15:58 Uhr

Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat auch das Technische Hilfswerk (THW) Bergungsteams in das Katastrophengebiet geschickt, um zu helfen. Was bedeutet der Einsatz für den THW-Ortsverband in Quakenbrück?