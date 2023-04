Sind gespannt, wie das neue Freibad in Nortrup bei den Besuchern ankommt: Badleiter Andreas Weirich (links) und Frank Wuller, Geschäftsführer der Artland-Bäderbetriebsgesellschaft. Foto: Christian Geers up-down up-down Baustelle bis zum letzten Tag Endspurt im Freibad Nortrup: Eröffnung am 7. Mai 2023 Von Christian Geers | 28.04.2023, 13:57 Uhr

Am Termin für die offizielle Einweihung des runderneuerten Freibads in Nortrup gibt es nicht mehr zu rütteln. In wenigen Tagen ist der Ort wieder um eine Attraktion reicher. Darauf haben Neptuns Jünger lange gewartet. So sieht das Freibad aus.