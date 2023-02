In Badbergen gab es einen Einbruch in ein Bäckereicafé. Symbolfoto: Imago up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbruch in Backshop in Badbergen - Serientäter am Werk? Von Martin Schmitz | 17.02.2023, 11:03 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag wurde in ein Bäckereicafé in Badbergen eingebrochen. Der oder die Täter stahlen Bargeld. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit einer Serie von Einbrüchen in Backshops überall im Osnabrücker Land.