Teure E-Bikes und hochwertige Ausrüstung räumten Einbrecher aus einem Fahrradladen in Quakenbrück, teilt die Polizei mit. FOTO: IMAGO/Fotostand / Gelhot Mit mehreren Lkw abtransportiert? Einbrecher stehlen über 30 E-Bikes in Quakenbrück Von Martin Schmitz | 20.06.2022, 12:59 Uhr

Aus einem Fahrradgeschäft in Quakenbrück stahlen Einbrecher am Wochenende über 30 hochwertige Elektroräder, teilt die Polizei mit. Der Schaden dürfte bei 100.000 Euro liegen. Möglicherweise fuhren die Täter ihre Beute in mehreren Lkw-Ladungen ab.