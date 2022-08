Das Highlight des Artländer Renntages in Quakenbrück ist das atemberaubende Seejagdrennen, bei dem auch Deutschlands erfolgreichster Hindernis- Jockey Cevin Chan (vorne mit Kazzio) nach mehr als 1000 Rennen im Jahr 2017 seine Abschiedsvorstellung gab (Archivfoto). FOTO: Alexandra Lüders up-down up-down Pferdesport hat im Artland Tradition Ein Hauch von Ascot in Quakenbrück: Rennverein besteht seit 120 Jahren Von Alexandra Lüders | 06.08.2022, 15:04 Uhr

Seit 30 Jahren sorgt der Artländer Rennverein dafür, dass es am ersten Sonntag im September in Quakenbrück ein bisschen zugeht wie in Ascot, der legendären und ältesten Pferderennbahn in Großbritannien. Auf dem Gelände am Rande des Waldgebiets Wohld wird alljährlich hochklassiger Pferderennsport geboten. Doch die Tradition der Pferderennen in der Burgmannstadt ist viel älter.