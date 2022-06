Um diese Wallbox geht es. Die wollte Bernd Struckmann an seinem Stellplatz vor seiner Praxis installieren. FOTO: Jürgen Ackmann Ladestation hing nur wenige Tage Mieter in Quakenbrück kämpft um Wallbox für sein Elektroauto Von Jürgen Ackmann | 17.06.2022, 06:57 Uhr

Sich ein Elektroauto anzuschaffen, ist das eine, eine Ladestation zu installieren, das andere. Besonders in einem Mietshaus. Bernd Struckmann versucht das auf seinem Stellplatz an der Langen Straße in Quakenbrück seit 2019. Ohne Erfolg. Die Gründe dafür sind komplex - trotz eines neuen Elektromobilitätsgesetzes der Bundesregierung.