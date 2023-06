Schöne Steelen aus alter Keramik schmücken Hilfers Garten. Foto: Alexandra Lüders up-down up-down Drei Gärten am 25. Juni geöffnet Maria Hilfer zeigt in Badbergen ihre Gartensteelen Von Alexandra Lüders | 19.06.2023, 09:26 Uhr

Gartenfreude können am 25. Juni in Badbergen und Gehrde drei Gärten besichtigen. Als besonderen Hingucker präsentiert Maria Hilfer in ihrem Garten in Badbergen selbst gestaltete Gartensteelen.