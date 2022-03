70 Arbeitsplätze gingen bei Delkeskamp in Nortrup verloren, wenn die Papierproduktion eingestellt wird. FOTO: Nina Strakeljahn Apell der Gewerkschaft an Geschäftsführung Papierfabrik soll schließen: Gibt es noch Hoffnung bei Delkeskamp? Von Mirko Nordmann | 11.03.2022, 10:19 Uhr

Die Nachricht sorgte am Donnerstag für Aussehen in der Branche: Als erstes Unternehmen reagierte der Verpackungsmittelhersteller Delkeskamp auf den massiven Anstieg des Gaspreises und kündigte die Schließung der Papierherstellung am Stammsitz Nortrup an. Noch aber laufen die Maschinen. Dürfen die betroffenen Mitarbeiter weiter hoffen?