Mit einem Hubschrauber suchte die Polizei in Badbergen nach drei Einbrechern (Symbolfoto). FOTO: Helmut Kemme Polizei sucht Zeugen Einbrecherjagd mit Hubschrauber, Streifenwagen und Hunden in Badbergen Von noz.de | 09.05.2022, 12:02 Uhr

Nächtliche Einbrecherjagd: Die Polizei hat am frühen Montagmorgen mit einem Hubschrauber, zahlreichen Streifenwagen und Hunden nach drei Dieben gesucht, die in ein Geschäftshaus in Badbergen eingebrochen waren. Vergeblich. Sie sucht nun Zeugen.