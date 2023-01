Kompaniefeldwebel Martin Mellentin geht in den Ruhestand, nach vielen Jahren in der Artland-Kaserne in Quakenbrück. Foto: Nina Strakeljahn up-down up-down Ruhestand nach 37 Jahren Zuhörer und Kümmerer: Martin Mellentin ist die „Mutter der Kompanie“ in Quakenbrück Von Nina Strakeljahn | 25.01.2023, 13:55 Uhr

Offiziell ist Martin Mellentin der Stabsfeldwebel und Spieß in der Artland-Kaserne in Quakenbrück, inoffiziell wird er die „Mutter der Kompanie“ genannt. Nach 37 Jahren geht er nun in den Ruhestand und blickt auf seine Auslandseinsätze, die Veränderungen der Bundeswehr und seine Zeit in Quakenbrück zurück.