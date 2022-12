Quakenbrück (in Rot) bleibt die Basketball-Hochburg der Region, doch Merzens Kristaps Purplevics (in Weiß) gehört zu den besten Aufbauspielern der Regionalliga. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Jahresrückblick 2022 Die Basketball-Highlights des Jahres im Osnabrücker Nordkreis Von Bernard Middendorf | 31.12.2022, 08:53 Uhr

Im Osnabrücker Nordkreis können in den vergangenen zwölf Monaten einige Basketball-Erfolge gefeiert werden. In der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) gewinnen die Young Rasta Dragons die Deutsche Vizemeisterschaft. Die Damen des TSV Quakenbrück steigen in die 2. Regionalliga auf, Blau-Weiß Merzen mausert sich zum Favoritenschreck.