Nach dem deutlichen Sieg über die BTB Royals Oldenburg wollen die Merzener Basketballer um Blanchard Obiango (links) nun den Nordkreis-Rivalen TSV Quakenbrück aus dem Weg räumen. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Gäste mit Personalsorgen Merzen Lions bitten den TSV Quakenbrück zum Derby Von Bernard Middendorf | 09.12.2022, 16:46 Uhr

Die Basketballszene im Osnabrücker Nordkreis blickt mit Spannung auf ein weiteres Derby in der 2. Regionalliga Nord-West. Am Samstag um 19.30 Uhr treffen die Basketballer der SV Blau-Weiß Merzen und der TSV Quakenbrück in der Sporthalle an der Schulstraße in Merzen aufeinander. Nicht nur aufgrund des Heimvorteils sind die Lions Favorit.