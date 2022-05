An Arbeit wird es nicht mangeln: Die drei Rotarier Horst Baraczewski, Sibylle Thalmann-Haffter und Gerd Beckmann (von links) bei einem Vorab-Besuch auf dem Gelände des Freizeit- und Integrationszentrums in Quakenbrück. Es soll beim Aktionstag am 21. Mai 2022 ausgebaut werden. FOTO: Jürgen Ackmann Bundesweiter Aktionstag am 21. Mai 2022 Rotarier bringen FIZ-Gelände in Quakenbrück wieder auf Vordermann Von Jürgen Ackmann | 10.05.2022, 09:04 Uhr

Bäume pflanzen für das Klima, ausländische Mitbürger unterstützen, Zeichen gegen die Plastikflut setzen: All das wird an einem Tag, am Samstag, 21. Mai 2022, passieren. Dann rufen die Rotary-Clubs in Deutschland ihre Mitglieder zum ersten bundesweiten Aktionstag auf. Auch in Quakenbrück und Cloppenburg werden die Rotarier in Aktion treten.