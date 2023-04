Ehemalige und aktive Vorstandsmitglieder des Nortruper Kirchenchores (von links): Kathleen Horst, Christian Aumann, Rita Schuir, Andrea Meyer, Sabine Schwertmann, Beate Liening, Carmen Pöttker, Gudrun Brinkmann, Margret Müller und Ilse Ermeling. Foto: Kirchenchor up-down up-down Neuer Vorstand gewählt Ökumenischer Kirchenchor in Nortrup wächst weiter zusammen Von noz.de | 15.04.2023, 15:24 Uhr

Corona hat viele Chöre in der Region in Bedrängnis gebracht. Die Auswirkungen der Pandemie waren auch bei den evangelischen und katholischen Kirchenchören in Nortrup zu spüren. Daher schlossen sich beide Chöre zusammen und wählten nun einen neuen Vorstand.