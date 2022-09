Der Geflügelpest-Ausbruch in Menslage gilt als beendet, die Stallpflicht wird aufgehoben. Symbolfoto: dpa/Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Ausbruch gilt als beendet Geflügelpest in Menslage: Landkreis hebt Stallpflicht auf Von noz.de | 29.09.2022, 19:42 Uhr

Der Ausbruch der Geflügelpest in Menslage gilt als beendet. Das teilte der Landkreis Osnabrück mit. Es seien keine weiteren Ausbrüche in Hausgeflügelbeständen festgestellt worden, alle erforderlichen Maßnahmen in den Sperrzonen sind abgeschlossen.