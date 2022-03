70 Arbeitsplätze fallen durch die Schließung des Papierwerkes der Firma Delkeskamp in Nortrup weg. FOTO: Nina Strakeljahn 70 Mitarbeiter müssen gehen Delkeskamp schließt Papierfabrik in Nortrup - wegen der Energiepreise Von Mirko Nordmann | 10.03.2022, 10:48 Uhr

Das erste Unternehmen in der Region zieht die Energie-Notbremse: Der Verpackungsmittelhersteller Delkeskamp mit Stammsitz in Nortrup schließt im Artland seine Papierproduktion. Dadurch verlieren 70 Mitarbeiter ihren Job. Ein Grund sei der exorbitant gestiegene Gaspreis, so das Unternehmen.