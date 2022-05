Als Zauberer auf seinem Instrument gilt der Klarinettist. David Orlowsky, der am 15. Mai 2022 gemeinsam mit dem Clara Haskil Trio in Quakenbrück gastiert. FOTO: Kaupo Kikkas Gemeinsam mit dem Clara Haskil Trio Weltklasse-Klarinettist David Orlowsky kommt nach Quakenbrück Von noz.de | 08.05.2022, 13:39 Uhr

Die Quakenbrücker Musiktage 2022 gehen in die nächste Runde. Am Sonntag, 15. Mai, um 18 Uhr ist das Clara Haskil Trio in der Aula des Artland-Gymnasiums Quakenbrück zu Gast. Der mehrfache Echo-Klassik-Preisträger David Orlowsky wird an der Klarinette mit von der Partie sein