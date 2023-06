Ihre Abschlüsse in der Förderschule Lernen erreichten Salah Aldin Abdo, Kim Beilfuss, Darius Darwin Gath, Valeria Haupt, Karina Koddenberg, Valdeta Kovaci, Shayan-Nele Mader, Sunny Mae Mitschke, Julian Ottermann, Mia Poniwaß, Denisa-Andreea Rotariu, Reinhold Schendel, Peter Speckmann und Angelo Westendorf. Foto: Bernard Middendorf up-down up-down 20 Schüler bekommen Zeugnisse Das sind die Absolventen 2023 der Hasetalschule Quakenbrück Von Bernard Middendorf | 28.06.2023, 13:38 Uhr

Insgesamt 20 Schüler aus den Förderschwerpunkten Lernen sowie Geistige Entwicklung haben in diesem Jahr ihren Abschluss an der Hasetalschule in Quakenbrück gemacht. Stolz erhielten sie ihre Abschlusszeugnisse von Schulleiterin Ute Mährlein.