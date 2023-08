Los geht es auf der Hauptstraße am Sonntag um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Im Anschluss - vermutlich gegen 10.45 Uhr - wird Badberges Bürgermeister Werner Meier das Fest eröffnen. Um 11 Uhr beginnt dann das abwechslungsreiche Bühnenprogramm mit Gesang und Tanz. Ab 17.30 Uhr spielt dann die Rockband DoJane.

Die Geschäfte in der Hauptstraße werden geöffnet haben. Die Freiwillige Feuerwehr will zeigen, wie eine Bergung an einem Unfallfahrzeug abläuft. Zudem wird es eine Cocktailbar, einen Jägerstand und weitere Attraktionen geben, teilt die Gemeinde mit.

Für die kleinen Besucher werden zwei große Hüpfburgen und ein Kinderkarussell aufgebaut. Auch ein Luftballonwettbewerb ist geplant. Zwischen 12 bis 15 Uhr findet ein Kinderflohmarkt statt.

Wegen des Daerpfestes wird die Hauptstraße am Sonntag für den Verkehr gesperrt bleiben.