Am 3. Juni 2023 Duo in RE präsentiert Barockmusik in der Arche des Quakenbrücker Krankenhauses Von noz.de | 27.05.2023, 17:07 Uhr

Mit dem Duo in RE - Anja Engelberg und Premek Hajek – werden die Zuhörer in der Arche des Christlichen Krankenhauses Quakenbrück am Samstag, 3. Juni 2023, musikalisch auf eine Reise in die Barockzeit mitgenommen.