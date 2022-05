Viele persönliche Geschichten will David Kebekus am 6. Mai in der Theaterwerkstatt Quakenbrück erzählen. FOTO: Marvin Ruppert „Überragend“ heißt sein Programm David Kebekus präsentiert Stand-up-Comedy in Quakenbrück Von Mirko Nordmann | 04.05.2022, 15:48 Uhr

Beim Namen Kebekus denken die meisten wohl an die bekannte Comedian Carolin Kebekus. In der deutschen Comedy-Szene gibt es aber auch David Kebekus. Und der will mit seinem Programm „überragend“ am 6. Mai 2022 in der Theaterwerkstatt Quakenbrück beweisen, dass er sich nicht im Schatten seiner großen Schwester verstecken muss.