Die BBS Bersenbrück steht für Christian Calderone symbolisch für viele seiner Wahlkampfthemen, vor allem aber für den Erhalt und die Stärkung der ländlichen Infrastruktur. Foto: Nina Strakeljahn up-down up-down Landtagswahl 2022 Fachkräfte lokal qualifizieren: CDU-Kandidat Christian Calderone will die Region stärken Von Nina Strakeljahn | 29.09.2022, 15:01 Uhr

Die Berufsbildenden Schulen Bersenbrück stehen für CDU-Landtagskandidat Christian Calderone aus Quakenbrück symbolisch für die Bedeutung des ländlichen Raums, gerade auch was die Bildung betrifft. Das soll so bleiben und deshalb tritt der 45-Jährige wieder zur Wahl an.