Hoffen auf viele Besucher bei der Cargobike-Roadshow 2023 in Quakenbrück: Marlon Grguri (Firma Pfautec), Sascha Dewitz und Michael Bürgel (von links). Foto: Christian Geers up-down up-down Aktionstag am 4. Mai 2022 Cargobike-Roadshow in Quakenbrück: Lastenräder stehen zum Testen bereit Von Christian Geers | 19.04.2023, 16:23 Uhr | Update vor 34 Min.

Lastenräder werden immer beliebter – für Einkauf, Ausflug oder Kinderbeförderung sind sie für viele Nutzer in Städten eine Alternative zum Auto. Doch wie fährt sich ein Cargobike? Welche Vorteile gibt es, welches Modell ist das richtige? Experten geben Antworten bei einem Aktionstag am Donnerstag, 4. Mai 2023, in Quakenbrück.