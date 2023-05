Professionell gemacht: Indoorplantage mit Cannabispflanzen in Quakenbrück. Foto: Polizei up-down up-down Professionelle Technik im Growzelt Polizei hebt Cannabis-Plantagen in Quakenbrück und Essen aus Von Martin Schmitz | 09.05.2023, 16:06 Uhr

In einer Doppelhaushälfte in Quakenbrück hob die Polizei am Dienstag eine Cannabis-Plantage aus. Den Mieter fand sie in einem Haus in Essen (Oldenburg), mitsamt einer weiteren Plantage und einem Kilo rauchfertigem Marihuana.