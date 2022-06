Das Calmus Emsemble präsentiert bei den Quakenbrücker Musiktagen das Programm „Halleluja hoch drei“. FOTO: Anne Hornemann Auftritt am 19. Juni 2022 Quakenbrücker Musiktage 2022 mit dem Calmus Ensemble Von noz.de | 11.06.2022, 15:08 Uhr

Das A-Capella-Ensemble Calmus aus Leipzig gastiert am Sonntag, 19. Juni 2022, in Quakenbrück. Der Auftritt in der Reihe der Quakenbrücker Musiktage beginnt um 19.30 Uhr in der St.-Marien-Kirche.