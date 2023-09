Vorverkauf startet am 15. September Burgmannskapelle Quakenbrück lädt zum Artland Ball ein Von Bernard Middendorf | 09.09.2023, 13:05 Uhr Vorfreude auf den ersten Artland Ball: Die Burgmannskapelle stellte auf dem Marktplatz ihr neues Oktober-Event vor, das einen festen Platz im Terminkalender bekommen soll. Foto: Detlef Bülow up-down up-down

„Feiern wie die Bayern“ war gestern - jetzt heißt es „Celebrte in style“. Nachdem die Burgmannskapelle Quakenbrück mehr als zehn Jahre lang ein Oktoberfest veranstaltet hat, feiert nun ein Event in ganz anderem Format Premiere: Am 21. Oktober 2023 steigt in der Artland Arena der erste Artland Ball.