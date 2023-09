Los geht es am Freitag um 19 Uhr, dann läutet die Initiative Quakenbrück als Veranstalter um 19 Uhr das Stadtfest ein. Auf der Rathaustreppe wird dann das Geheimnis gelüftet, wer wohl in diesem Jahr die Rolle als Burgfrau oder Burgmann spielen wird und damit die Nachfolge von Thomas Ludmann antritt – ein historisches Schauspiel der besonderen Art.

Wer eröffnet das Burgmannsfest 2023? Im September 2022 war es Thomas Ludmann. Archivfoto: Björn Thienenkamp

Nach der Eröffnung fordert ein DJ Fidi mit Funk, Soul, Rock und Pop auf der OGM-Bühne bei Rapin zum Tanz auf. Parallel dazu eröffnet DJ Curry auf dem Marktplatz die Freitagabend-Party, gefolgt von der Live-Band „Mama for President“.

Das Burgmannsfest wird am Samstag und Sonntag auf fünf Bühnen an der Langen Straße und auf dem Marktplatz zelebriert: Viele Vereine präsentieren Schaunummern, hier heizen auch Musikbands den Gästen ein.

Bürgerfrühstück am Samstagvormittag

Am Samstag findet ab 10 Uhr ein Bürgerfrühstück an der OGM-Bühne für all diejenigen statt, die ihr Geschirr und ihr Besteck mitbringen. Friedel von Garrel und Gerd Wehner sorgen für die musikalische Begleitung.

Am Samstag ab 19.30 Uhr gehört dem Musikerforum mit verschiedenen Bands die Show. Am Sonntag ab 12 Uhr gibt die Burgmannskapelle ihr Platzkonzert, von 14.30 bis 16 Uhr tanzen die Gruppen „Paulus Mini“ und zwei Tanzgruppen des QTSV. Ab 16 Uhr spielt die Schulband des Artland-Gymnasiums Quakenbrück.

Von der Hohen Pforte bis zum Werk Zwo und zur Buchhandlung Thoben bezaubern Samstag und Sonntag Kunsthandwerker und andere Anbieter mit ihren Produkten, während Hüpfburg, Kinderschminken, Karussell und andere Aktionen die jüngsten Besucher begeistern. Um 15.15 Uhr unterhält der Quakenbrücker Männerchor mit Evergreens. Am Sonntag sind Wolfgang Gerdes und Peter Wissing an der Gitarre zu hören. Am Samstag ab 18 Uhr bringt DJ Fidi die Zuhörer mit Funk, Soul, Pop und After Work in Stimmung.

Livemusik und viel Party an drei Tagen

Am Stadttor Hohe Pforte präsentiert sich die Feuerwehr Quakenbrück ab Samstagmittag sowie am Sonntag mit spannenden Aktionen, wozu ein historisches Feuerwehrfahrzeug, Kinderspiele mit Kübelspritze, ein „Rauchhaus“ sowie Vorführungen zählen.

Die Band Firestarter heizt den Besuchern am Samstagabend mit Coversongs aus den 1980er-Jahren ein. Foto: Firestarter

Rund um die Bühne Franz Wurst/Musikschule verwöhnen Kulinarisches und Musikalisches von DJ Gutschi aus Cloppenburg ab 18 Uhr. Ab 12 Uhr gibt die Liveband Four on Limit Rock- und Partymusik zum Besten. Samstag ab 19 Uhr unterhält die Band Firestarter mit heißen Rhythmen (Coversongs der 1980er-Jahre) die Gäste.

Auf dem Marktplatz startet am Samstag die Partynacht ab 19 Uhr mit einem Warmup von Michael Disco. Danach heizt die Liveband The Beat ab 20.30 Uhr dem Publikum kräftig ein, gefolgt von Tanz und Spaß mit Michael Disco sowie ab 23 Uhr eine Live-Saxophon-Show mit Heavy Sax.

Samstagnacht erwartet die Besucher auf dem Quakenbrücker Marktplatz eine hochkarätige Saxophon-Show mit der Band HeavySax. Foto: Heavy Sax

Am Sonntag ab 12 Uhr startet der Familientag. Ab 13 Uhr präsentiert sich die Tanzschule Rolleder-Dancers & Events. Um 15 Uhr hat der Puppenrocker seinen Auftritt mit dem Bühnenprogramm „Puppen weinen doch“. Ab 16 Uhr beginnt die Kindertanz-Show des QTSV.

Der Puppenrocker ist am Sonntag um 15 Uhr mit Rocco zu Gast auf dem Quakenbrücker Marktplatz. Foto: Puppenrocker

Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

Auf der Bühne Ecke Antoniort/Bahnhofstraße tobt am Sonntag ab 11 Uhr der Bär, denn der Frühschoppen mit Livemusik der Band Feelin good lockt seit vielen Jahren ein großes Publikum. Viele Geschäfte in der Innenstadt laden außerdem zu einem sonntäglichen Einkaufsbummel ein. Das Stadtmuseum öffnet Samstag und Sonntag ab 10 Uhr den Büchermarkt und die Ausstellung „Feiern wie Anno dazumal“.

Alle Informationen zum Burgmannfest 2023 in Quakenbrück auf www.burgmannsfest.de